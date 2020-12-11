Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak
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Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak

11.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:58
Clippers ile sözleşme yenileyen Paul George, yıllık 360 milyon TL kazanacak

NBA yıldızı Paul George, Los Angeles Clippers ile 4 yıllık sözleşme yeniledi. Takımıyla sözleşmesi 5 yıla çıkan George'nin buna göre yıllık kazancı 45 milyon dolar yaklaşık 360 milyon TL olacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Clippers'ın 30 yaşındaki George ile 190 milyon dolar karşılığında 4 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Takımla mevcut sözleşmesinden bir yılı daha bulunan George'un yeni kontratın da eklenmesiyle Clippers'tan 5 senelik kazancının yaklaşık 225 milyon dolar olacağı ifade edildi. George'nin buna göre yıllık kazancı 45 milyon dolar yaklaşık 360 milyon TL olacak.

2019'DA CLIPPERS'A TRANSFER OLMUŞTU

Paul George, Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder'da forma giydikten sonra Temmuz 2019'da Clippers'a transfer olmuştu. NBA'de 6 kez all star seçilen ABD'li skorer basketbolcu, Clippers'taki ilk yılında normal sezonu 21,5 sayı, 5,7 ribaunt, 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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