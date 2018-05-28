Cleveland kazandı, LeBron James 8. Kez Finale Yükseldi
Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i yendi ve seriyi 4-3'le tamamlayarak adını finale yazdırdı. LeBron James, bu galibiyetle birlikte kariyerinde üst üste 8. kez NBA Finali oynama şansı yakaladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları doğu finali 7. maçında Boston Celtics'i 87 - 79 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-3'le tamamladı ve 2018 NBA Finali'ne adını yazdıran ilk ekip oldu.
LEBRON JAMES 35 SAYI KAYDETTİ
Karşılaşmada 35 sayı, 15 ribaund, 9 asist ve 2 blokluk performans sergileyen Cavaliers'ın yıldızı Lebron James, üst üste 8. kez NBA Finali'nde oynamaya hak kazanarak kariyerinde çok önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.
Batı Konferansı'ndan NBA finaline yükselecek takımı ise, Houston Rockets ile Golden State Warriors arasında 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı yapılacak son maç belirleyecek.
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