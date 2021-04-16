Enerji sektöründen üniversite öğrencilerine iş hayatını deneyimleme fırsatı

Enerji sektörü şirketi CK Enerji, üniversite öğrencilerinin bitirme projelerine destek veriyor.

Enerji sektörü şirketi CK Enerji, üniversite öğrencilerinin bitirme projelerine destek veriyor. İş birliği sayesinde öğrenciler, okulda aldıkları teorik eğitimi uygulamalı olarak öğrenirken iş hayatını deneyimleme fırsatına da sahip olacak.

CK Enerji ile Koç Üniversitesi arasında bir süredir devam eden stratejik iş birliği çerçevesinde yeni bir proje daha devreye alındı. Söz konusu proje ile CK Enerji Ticaret Departmanı, üniversitenin son sınıf öğrencilerinin bitirme projelerine destek verecek. Öğrenciler proje sayesinde okulda aldıkları teorik eğitimi uygulama imkanına sahip olurken iş hayatını da deneyimleme fırsatı bulacak.

TAKİP VE DESTEK SUNULUYOR

Şirketin Ticaret Departmanı'nın, 'Türkiye Elektrik Piyasasında Sistem Marjinal Fiyat Tahmini' projesinin yürütülmesinde sektörel sponsor olarak takip ve destek sunduğunu ifade eden CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, "Enerji piyasalarındaki şirketler, enerji dengesizlik miktarları kaynaklı ceza uygulamasına karşı portföylerini korumak adına farklı çözümler geliştiriyor. Gün İçi Piyasası'nda işlemler yapıyor. Piyasada işlem yaparken sistemin anlık denge fiyatını temsil eden Sistem Marjinal Fiyatı'nın (SMF) tahmininin doğru yapılması, uygulanacak stratejileri etkiliyor. Bu proje ile üniversitenin öğrencileri, CK Enerji'nin yönetim hizmeti yaptığı enerji santrallerinin dengesizlik maliyetlerini en aza indirmek için Sistem Marjinal Fiyatı tahminlemesi üzerine çalışacak" dedi.

Öğrencilerin proje süresince kendilerine verilen elektrik piyasası eğitimleri ve fiyat tahminleme yöntemleri konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını ifade eden Akyıldız, CK Enerji'nin de portföylerinin dengesizlik maliyetini düşürmek adına yeni bakış açısına sahip olacağının altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı