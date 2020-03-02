City ile sekizinci kupa, 25. finaldeki 21. zafer

02.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:14

İngiltere Lig Kupası finalinde, son iki yılın şampiyonu Manchester City'nin rakibi, Premier Lig'in düşme potasında yer alan Aston Villa'ydı. Maçta 20. dakikada Sergio Agüero’nun golüyle öne geçen City, 10 dakika sonra Rodri’den gelen golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının bitimine dört dakika kala Mbwana Samatta, Villa’nın hanesini bir gol yazsa da kalan dakikalarda gol olmadı ve kupa Maviler'in oldu.

Agüero, bu maçın ardından Aston Villa’ya karşı oynadığı altı mücadelede 10 gol atarak 2000’lerde Villa’ya 10 golü en az maçta isim olarak tarihe geçti. Ayrıca maçta bir asisti bulunan Phil Foden, bu sezon bütün branşlarda ilk 11’de başladığı 10. maçında iki gol ve yedi asistle dokuz gole doğrudan katkı yapmış oldu.

Bu yılla birlikte Lig Kupası’nı art arda üçüncü kez kazanan City; 1980-1981 ile 1983-1984 yılları arasında art arda dört defa Lig Kupası’nı müzesine götüren Liverpool’un rekoruna bir adım uzakta. Maviler cephesinde dikkat çeken bir diğer istatistik ise takımın teknik direktörü Pep Guardiola’ya ait. Başarılı antrenör, City ile sekizinci kupasını kazandı. Öte yandan kariyerindeki 25. final mücadelesinde 21. kupasını almayı başardı.

Tarihinde dokuzuncu kez Lig Kupası finali oynayan ve beş defa şampiyon olan Aston Villa cephesinde ise takımının tek golünü atan Mbwana Samatta, kupa tarihinde gol atan beşinci Afrikalı oyuncu oldu. Geriye kalan dört oyuncu ise Didier Drogba, Joseph-Desire Job, Obafemi Martins ve Yaya Toure.