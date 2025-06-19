Tunçlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en köklü kuruyemiş markası olan Çitlekçi, 30. yılına özel düzenlediği büyük kampanyanın çekiliş sürecini tamamladı. 13 Haziran'da Ankara Çankaya'daki Kule Şubesi'nde, noter ve Milli Piyango yetkililerinin gözetiminde gerçekleşen resmi çekilişle 30 TOGG talihlisi belirlendi. Çitlekçi TOGG kazananlar sıralı tam isim listesi! TOGG Çitlekçi asil ve yedek kazananlar kim?

ÇİTLEKÇİ TOGG KAZANANLAR SIRALI TAM İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

3 Şubat–31 Mayıs tarihleri arasında süren kampanyaya, Türkiye genelinden milyonlarca kupon toplandı. Süreç boyunca fiziki mağazalar ve kampanya noktaları üzerinden toplanan kuponlar, rekor düzeye ulaştı.

Çekiliş organizasyonunda konuşan Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç ;

kampanyanın yalnızca bir promosyon değil; 30 yıllık güven ve sadakate verilen anlamlı bir teşekkür olduğunu belirtti. Tunç, "Bu süreç, bize gönülden bağlı müşterilerimize olan minnettarlığımızın göstergesidir. Kampanya süreci boyunca şeffaflıktan ve eşitlikten asla taviz vermedik" dedi.

Kampanyaya dair tüm süreçler kayıt altına alındı; çekiliş kamuya açık şekilde gerçekleştirildi. Kazanan isimler Çitlekçi tarafından kamuoyuna açıklandı.

TOGG KAZANAN TALİHLİLERİN RESMİ SONUÇLARI: