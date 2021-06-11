'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran şarkıcının, Milli Takım için yaptığı 'Canım Türkiye'm' isimli parçası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.