'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran şarkıcının, Milli Takım için yaptığı 'Canım Türkiye'm' isimli parçası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla adından söz ettiren Azerbaycanlı sanatçı Azerin, sözlerini 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın şairi Hanefi Söztutan'ın yazdığı "Canım Türkiye'm" adlı eseri yayınlandı.
KARDEŞLİK VURGUSU
Türkiye'nin şampiyonadaki iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olmasından yola çıkılarak Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğini daha güçlü vurgulama adına yapılan bu çalışmada Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin başrolde yer alıyor.