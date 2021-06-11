'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü

Haberler.com - Haberler | Spor

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, EURO 2020'de mücadele eden A Milli Futbol Takımı için özel bir şarkı yaptı. 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran şarkıcının, Milli Takım için yaptığı 'Canım Türkiye'm' isimli parçası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla adından söz ettiren Azerbaycanlı sanatçı Azerin, sözlerini 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın şairi Hanefi Söztutan'ın yazdığı "Canım Türkiye'm" adlı eseri yayınlandı.

KARDEŞLİK VURGUSU

Türkiye'nin şampiyonadaki iki maçını kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olmasından yola çıkılarak Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğini daha güçlü vurgulama adına yapılan bu çalışmada Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin başrolde yer alıyor.

'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü
Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek
Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı
Azerbaycanlı sanatçı Azerin, A Milli Futbol Takımı için şarkı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu
Magazin Enis Arıkan Sarp Akkaya Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Çırpınırdı Karadeniz' ile adından söz ettiren şarkıcı Azerin'in Milli Takım için yaptığı şarkı büyük ilgi gördü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 20:29:11. #1.15#

title