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Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Serie A'nın son haftasında oynanacak Roma maçının kadrosundan çıkarılmasıyla birlikte İtalya'da gol kralı olan futbolcu da netleşti. 35 golü bulunan Immobile, 31 kez rakip fileleri havalandıran Portekizli yıldızı geride bıraktı ve kariyerinde üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı
01.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:51

Serie A'nın 38. haftası öncesinde sezonun gol kralı belirlendi. Son haftaya girilirken 35 golü bulunan Lazio'lu Ciro Immobile 31 golü bulunan Cristiano Ronaldo'nun Roma maçının kadrosundan çıkarılmasıyla birlikte Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken İtalyan forvet, sahaya çıktığı 36 maçta 8 de asist kaydetti.

ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI

Immobile, kariyerinde üçüncü kez İtalya Serie A'da gol kralı olarak tarihe geçti. Yıldız futbolcu, daha önce 2013/14 ve 2017/18 sezonlarında Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı.

SIRALAMA BELLİ OLACAK

Lazio'nun bu hafta oynayacağı maçla birlikte 2019/20 sıralaması netleşecek. Napoli ile kozlarını paylaşacak olan başkent ekibi, 78 puanla 4. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip 3. sıradaki Atalanta ise ligin son haftasında Inter'i konuk edecek.

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