Cipin Arkasına Bağladıkları Merdivenle Karda Kaydılar

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir grup genç, cipin arkasına bağladıkları ahşap merdivenle karda kaymanın keyfini çıkardı.

İlçede yaşayan bir grup genç, cipin arkasına bağladıkları yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ahşap merdivenle karla kaplı caddelerde kaymaya başladı.

Merdivenle kayan gençlerle karşılaşan Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan da onlara katıldı.

İlhan, aracın arkasına bağlanan merdivenin ön kısmına binerek bir süre kaydı.

Gençlerden Bekir Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır merdivenle kaydıklarını ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Özbek, eğlencelerine katıldığı için İlhan'a teşekkür etti.