: 'Cinsel yolla doping bulaştı' diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı

11.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:51

Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe'de yasak olan 'steroid ligandrol' maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bu maddeyi kullanmadığını iddia eden 27 yaşındaki sporcu hukuk savaşı başlattı.

DOPİNG YAPMADIĞINI RAPORLARLA KANITLADI

Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu. 17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu. Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti. Mahkemede aklanan kanocunun cezası kaldırıldı.

(Skorer)

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