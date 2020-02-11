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"Cinsel yolla doping bulaştı" diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı

Kanadalı kano sporcusu Laurence Lapointe, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı. Doping yapmadığını ve yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını kanıtlayan sporcunun cezası, mahkeme tarafından kaldırıldı.

11.02.2020 23:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:51

Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Lapointe'de yasak olan 'steroid ligandrol' maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bu maddeyi kullanmadığını iddia eden 27 yaşındaki sporcu hukuk savaşı başlattı.

DOPİNG YAPMADIĞINI RAPORLARLA KANITLADI

Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu. 17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu. Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti. Mahkemede aklanan kanocunun cezası kaldırıldı.

(Skorer)


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: 'Cinsel yolla doping bulaştı' diye savunma yaptı, cezası kaldırıldı
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HABER YORUMLARI (2)

  • MEMLEKETİM:
    Brezilya''li Pele desteksiz yürüyemedigi icin utancindan evden disari cikamiyormus. 3 kere dünya sampiyonu olmus. Dünya''nin en önemli futbol adami. Ne gecti eline. Yasliligindan, vucutunun bitmisliginden utaniyorsun. Sonuc; Dünya isleri. San, söhret, para, mülk bos islermis.
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  • HAA:
    nasıl kanıtladı birlikte olduğu kişiyle araştıran mı oldu da haa böyle bulaşıyomuş haaa yapmışlaa
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