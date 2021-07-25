Cinsel taciz davası süren sporcuyu Olimpiyat Köyü'ne almadılar

2013'ten 2015'e kadar meydana gelen bir dizi olayda cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen eskrimci ABD'li Alen Hadzic, Olimpiyat Köyüne alınmadı. Olimpiyat Köyüne yaklaşık 30 dakikalık mesafede bir otelde konaklayan 30 yaşındaki sporcu, Tokyo'ya da kafileden ayrı bir uçakla geldi.

Tokyo 2020, kırılacak rekorlar, öne çıkacak performansların ötesinde belki de uzun yıllar Covid-19'un etkisiyle hatırlanacak. Fakat bunun dışında bu dev organizasyon ile birlikte anılacak konu başlıklarından birisi kesinlikle cinsiyet eşitsizliğine ve her türlü ayrımcılığa karşı atılan adımlar olacak.

ÜLKESİ DE DIŞLADI

Henüz açılış seremonisinde dahi cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için ülkelerin bayraklarını 2'şer sporcu taşırken, ABD kafilesinde cinsel taciz davası süren Alen Hadzic'in ülkesi tarafından dışlanması bu noktada dikkat çekti.

2013'ten 2015'e kadar meydana gelen bir dizi olayda cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen eskrimci Hadzic, Olimpiyat Köyüne alınmadı. Olimpiyat Köyüne yaklaşık 30 dakikalık mesafede bir otelde konaklayan 30 yaşındaki sporcu, Tokyo'ya da kafileden ayrı bir uçakla geldi.

(Sporarena)