Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor
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Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Cep telefonundan ev elektroniğine kadar pek çok alanda cihazlar üreten Çin'in dev şirketi Xiaomi şimdi de otomobil üretip satma kararı aldı. Akıllı elektrikli araç üretecek olan Xiaomi, ilk modelini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanırken, kurulan şirketin sermayesinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Teknoloji alanında yıllardır iş gücü olarak kullanılan Çin şimdi de dev olarak hayatına devam ediyor. Dünya devi markalara rakip firmalar çıkaran Çin bugüne kadar olan deneyimlerini şimdi kendi lehine kullanıyor.

İLK MODEL 2024'TE GELİYOR

Çin'in dev şirketlerinden biri olan Xiaomi otomobil üretme kararı aldı. Akıllı otomobil ile otomotiv sektörüne girecek olan Xiaomi, ilk modelini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

900 BİN ARAÇ HEDEFİ

Xiaomi'nin 3 yıl içinde 900 bin araç üretip satma hedefi var. Akıllı elektrikli araç üretecek olan Xiaomi, 30 Mart'ta bir bağlı ortaklık kurma isteğini Hong Kong Borsası'na bildirmişti. Otomotiv şirketinin Çin'deki resmi kuruluş işlemleri 1 Eylül itibariyle tamamlandı.

SERMAYE 1.5 MİLYAR DOLAR

Xiaomi Automobile Co. şirketinin sermayesi 10 milyar yuan (yaklaşık olarak 1.5 milyar dolar) olarak belirlendi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi akıllı elektrikli otomobil üretecek! İlk model 2024'te geliyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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