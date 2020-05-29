Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
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Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı

Elazığ'da bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan amatör kümede yer alan kulübün başkanı ile oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
29.05.2020 07:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 07:20

Elazığ'da bir otomobile düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan amatör kümede yer alan kulübün başkanı ile oğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece 23.30 sıralarında merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.'ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Saldırıda araçta bulunanlardan Bilal Ç. hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Polis olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek ile 2 adet tabancayı metruk bir binada ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerince yapılan çalışma sonucu amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit E.(44) evinde saklandığı yerde yakalanırken, firar eden oğlu V.E. (21) de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp ifadesi alınan şüpheli baba ile oğlu, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan baba ile oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada bir miktar esrar ile saksı da hint keneviri ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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