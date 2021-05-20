Çin ve Elon Musk kripto paralara büyük çöküş yaşattı: Bir haftada kayıp yüzde 50'ye ulaştı
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Çin ve Elon Musk kripto paralara büyük çöküş yaşattı: Bir haftada kayıp yüzde 50'ye ulaştı

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Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaşımları ile hızlı bir düşüş ivmesi yakalayan kripto para piyasaları son bir haftada yüzde 50 eridi ve pazar büyüklüğü 700 trilyon dolar azaldı. En büyük çöküş Bitcoin'de yaşanırken, kripto para birimi 59 bin dolardan 31 bin dolara kadar geriledi. Bugün dip seviyeden tekrar toparlanmaya başlayan Bitcoin, şu sıralar 40 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Kısa yoldan zengin olmayı hayaliyle kripto paralara yatırım yapanlar, büyük şoklar yaşamaya devam ediyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.

ÇÖKÜŞTE ÇİN VE MUSK ETKİLİ OLDU

Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş dün de sürdü. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.

BİTCOİN'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Bu iki faktörün etkili olduğu büyük dalgada en büyük kaybı Bitcoin'de yaşandı. Bitcoin'de değer kaybı günde yüzde 24'ü geçti. Bitcoin son on günde yüzde 49 değer kaybederken, Ethereum yüzde 60'a yaşlaştı. Shiba yüzde 57 değer kaybetti. 1,5 milyar dolarlık kayıpta 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan Bitcoin, dün 31 bin dolara kadar geriledi. Bu seviyeden dönem Bitcoin şu sıralar 40 bin dolar seviyesinde.

KÜÇÜKLER DE KAYIPTA

Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum'un geçen hafta 4 bin doları aşan değeri 2000 dolara kadar düştükten sonra 2700 dolar seviyesinde dengelendi. 150 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan Litecoin ise 212 dolar, Ripple ise 1,17 dolar seviyesinde bulunuyor. Elon Musk'ın parlattığı Dogecoin dün 0,26 dolara kadar geriledi. Dogecoin şu sıralar 0,38 dolar seviyesinde.

SERMAYE GÜVENLİKLERİNİ İHLAL EDİYOR

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. Önceki gün Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor" ifadeleri yer aldı.

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Çin ve Elon Musk kripto paralara büyük çöküş yaşattı: Bir haftada kayıp yüzde 50'ye ulaştı
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Çin ve Elon Musk kripto paralara büyük çöküş yaşattı: Bir haftada kayıp yüzde 50'ye ulaştı - Haberler Ekonomi
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