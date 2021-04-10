Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesildi.

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesildi.

Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba'nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

SAMR, 12 Mart'ta aralarında Tencent, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'de e-ticaret şirketi Alibaba'ya 2,8 milyar dolar ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:35:39. #1.14#
title