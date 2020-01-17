Çin'de 2019 büyüme oranı belli oldu

17.01.2020 08:03 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:03

Çin ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde beklentilere paralel olarak 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,0 büyüdü ve 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme oranı 29 yılın en düşük seviyesinde, yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.