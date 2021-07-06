Cim-Bom, Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag'a teklif yaptı

Sarı-Kırmızılılar, Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu için girişimlere başladı. İki kulüp arasında pazarlıkların başladığı belirtilirken, 28 yaşındaki oyuncu için Çek ekibinin 8 milyon eurodan kapıyı açtı. Galatasaray, bu fiyatı aşağı düşürüp Stanciu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Çekya'dan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme düştü. Sarı-kırmızılı ekibin, Nicolae Stanciu için Slavia Prag'la temas halinde olduğu ifade edildi.

"SLAVIA KİLİT OYUNCUSUNU KAYBEDEBİLİR"

Çekya'nın sport.cz sitesinde yer alan haberde, "Fortuna Ligi başlamadan önce son şampiyona zarar verecek bir transfer spekülasyonu gün yüzüne çıktı.

Türk kulübü Galatasaray Stanciu ile ilgileniyor. Slavia kilit oyunculardan birini kaybedebilir" denildi.

"LİGİN EN İYİLERİNDEN"

Ayrıca, Rumen orta saha için iki kulübün müzakere halinde olduğu dile getirilirken "Slavia Prag, Çek liginin en iyi yabancıları arasında yer alan Stanciu için 8 milyon Euro talep etti. Ancak bu rakam fazla bulundu ve pazarlıklar devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

22 lig şampiyonluğuna sahip olan Galatasaray'ın, geçmişte de Rumen orta saha oyuncusuyla ilgilendiği de not düşüldü. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcu için Leeds United'ın da devreye girebileceği aktarıldı.

TERİM UZUN ZAMANDIR İZLİYOR

Stanciu'nun uzun zamandır Fatih Terim'in listesinde olduğu ve deneyimli hocanın 28 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği kaydedildi.

Prag, 4-5 milyon euro seviyelerine düşerse transfer olumlu sonuçlanacak.