Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto oyunu 3. Ağustos sonuçlarını duyurdu. Peki, Çılgın Sayısal Loto nedir, nasıl oynanır? 50 milyon TL kazandırmayı bekleyen Milli Piyango Online üzerinden oynanan yeni kurallarıyla Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Çılgın Sayısal Loto 3 Ağustos Pazartesi günü 10 bilen çıkmadı ve 50 milyon TL sonraki güne devretti. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri kazandıracak olan oyun, canlı olarak ve noter huzurunda çekiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 3 AĞUSTOS SONUÇLARI

Milli Piyango'nun Youtube kanalından canlı çekiliş takibi imkanı sunuluyor. Sisal Şans'ın Çılgın Sayısal Loto'daki 50 milyon liralık ikramiye veren 3 Ağustos tarihli çekilişinde çekilen numaralar 4-34-39-42-47-61, joker numarasıysa 72 olarak belirlendi.

Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir şans oyunudur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı doğru tahmin edilmesi durumunda farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango online sayfasında yer alan bilgiye göre Çılgın Sayısal Loto şu şekilde oynanıyor:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun şans oyunu tutukunları için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynanan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.