Cihan Ercüment'ten Tolgahan Acar açıklaması
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Cihan Ercüment'ten Tolgahan Acar açıklaması

Cihan Ercüment'ten Tolgahan Acar açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor'un kalecisi Tolgahan Acar karar aşamasında.

Giresunspor'un kalecisi Tolgahan Acar karar aşamasında.

Yönetimin ayrılık kararı aldığı tecrübeli eldiven için oyuncunun menajeri Cihan Ercüment açıklamalarda bulundu. Ercüment, deneyimli file bekçisinin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Giresunspor Kulübü, bize diğer kulüplerle görüşebileceğimizi ve ayrılık kararı alındığını iletti. 1 yıl daha sözleşmemiz var, gelen teklifleri değerlendirip en doğru kararı vereceğiz" dedi. Daha önce Adanaspor, Gaziantepspor, Göztepe, Altınordu, Sivasspor ve Denizlispor formaları da giyen Tolgahan Acar'ın yeni sezondaki adresi önümüzdeki günlerde belli olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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