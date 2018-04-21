Bursa'da düzenlenen "4. Yerel Tohum Takas Etkinliği"ne birçok ilden katılan çiftçiler, yerel tohumlarını takas etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER) iş birliğiyle Görükle Kazım Koyuncu Sanat Sokağı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen takas etkinliğine birçok ilden gelen çiftçiler katıldı.

Ellerindeki binlerce tohumu takas eden çiftçiler, kurum temsilcileri, yerel tohum grupları ve vatandaşlar, tohumları Bursa'nın yanı sıra Anadolu'nun farklı yörelerinde toprakla buluşturacak.

"Bizim için gurur kaynağı"

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yerel tohumların gelecek için önemine dikkati çekti.

Bozbey, yerel tohum takasını son yüz yılda darmadağın olan dünyanın, toprak ananın iyileşmesi için atılan adım gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nilüfer Belediyesi olarak yerel tohumların çoğaltılması, gelecek nesillere aktarılması için yıllardır büyük bir çaba gösteriyoruz.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden elde edilen standart ve yerel tohumlarla, Ürünlü'de bulunan Nilüfer Kent Bostanları'nda tamamen ekolojik tarım koşullarında çeşit denemeleri yapıyoruz."

Etkinlikte 2016 yılında açılışı yapılan Nilüfer Kent Bostanları'nda elde edilen tohumların da dağıtıldığını belirten Bozbey, "Yerel tohuma önem veren, koruyan ve üreterek çoğaltan ve bu halkın tohumlarını yine halkla buluşturan Türkiye'deki birkaç belediyeden biriyiz. 500'ü aşan tohum çeşidimiz ve bunların doğal ve sürdürülebilir olmaları bizim için bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Bozbey, 6 bin paket tohum ve yaklaşık bin domates ve biber fidesi hazırlandığını ve etkinlikte dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Yerel Tohum Mücadelemiz" konulu panel düzenledi.

Ayrıca, etkinlikte tohum ekim, fide dikim, yaprak baskı, korkuluk, tohum topları ve çim adam atölyeleri gerçekleştirildi.

Zeytinliboğaz Permakültür Çiftliğinin defne sabunu yapım atölyesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.