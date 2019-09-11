Çiftçiler, tarlada oluşan obrukların önlenmesi için çözüm istiyor

11.09.2019 13:57

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve sayıları 330'u geçen obruklar ilçe sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor. İlçe de en son Reşadiye Mahallesi Küçük Karakuyu mevkiinde 30 metre çapında, 5 metre derinliğinde obruk oluştu. Çobanlar tarafından fark edilen obruğun bulunduğu tarlanın bir hafta önce traktörle sürüldüğü ve çalışma sırasında oluşması halinde can kaybının olabileceği belirtildi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ YETKİLİLERDEN BİLGİ İSTİYOR"

Obruğun oluştuğu Reşadiye Mahallesi muhtarı Mustafa Yapar, son dönemde artan obruk sayılarının çiftçileri tedirgin ettiğini söyledi. Çiftçilerin obruklar hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Yapar, "Sürekli obruk oluştuğu için çiftçilerimiz kaygılı ve tedirgin. Çiftçilerimiz bu konuda yetkililerden bilgi istiyor. Yetkililer inşallah bu konuda bize yardımcı olur. Obrukların suların çekildiğinden olduğunu duyuyoruz. Bu konuda bilinçlendirilmek istiyoruz. Son obruk Karakuyu da oluştu. Bazı köylerimizde de sürekli oluyor. Biz bu konuda hiçbir bilgi alamıyoruz" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM İSTİYOR"

Çiftçilerin korkudan tarlalarını ekemediklerini ifade eden muhtar Mustafa Yapar, şunları söyledi:

"Çiftçiler çözüm istiyor. Tarlalarını ekemiyorlar. Çiftçiler korkuyor. Bölge halkı olarak bir proje istiyoruz. Bize bir proje sunsunlar ki biz de ona göre bir yol izleyelim. Gece toprağa basarken korkan çiftçilerimiz var. Koyun otlatan çobanlarımız korkuyor. Genellikle bahar ve sonbahar aylarında obruklar sıklıkla oluşuyor. Bu dönemde su kuyuları çok çalıştığı için de yer altı su seviyesi çok düşüyor."

Kaynak: DHA