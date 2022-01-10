Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek konusu son dönemde çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİ VERGİ İADESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ocak 2022'de başvuran çiftçilerin vergi iadesi almaya hak kazanıp kazanmadıkları incelenmeye başlanacak. İnceleme sonrası ödeme aşamasına geçilecek

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