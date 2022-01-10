Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek?

Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2016-21 arası tarımsal destekleme ödemesi alan çiftçilere vergi iadesi yapılacak. Peki, 2022 çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek konusu son dönemde çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, çiftçi vergi iadesi ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİ VERGİ İADESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ocak 2022'de başvuran çiftçilerin vergi iadesi almaya hak kazanıp kazanmadıkları incelenmeye başlanacak. İnceleme sonrası ödeme aşamasına geçilecek

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title