Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a bomba öneri: 15 milyon euroya satabilirim
Galatasaray'ın sezon başı kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, önemli kulüplerin radarına girdi. Oyuncunun menajeri İoan Becali'nin yönetime, "İsterseniz sezon sonunda 15 milyon euroya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" mesajını ilettiği belirtildi. Yönetim son karar için Fatih Terim'le istişare yapacak.
Alexandru Cicaldau ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri İoan Becali, G.Saray Yönetimi'ne bomba bir teklifte bulundu.
Takvim'in haberine göre; Alexandru Cicaldau'nun menajeriİoan Becali, yönetime "İsterseniz sezon sonunda 15 milyon euroya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" mesajını iletti.
Rumen menajerin Sarı-Kırmızılı Yönetimle yaptığı görüşmede, "İsterseniz sezon sonu Cicaldau'yu 15 milyon Euro'ya satabilirim. Önemli kulüplerin radarında" dedi. Rumen futbolcunun Lazio maçında dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.
Galatasaray yaz transfer döneminde Cicaldau'yu U.Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 24 Temmuz'da transfer edilen yıldız oyuncu Süper Lig'de şimdiden 4 maçta 2 gol attı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldız Cicaldau'nun performansından çok memnun. Gelen teklif çok iyi olsa da yıldız oyuncuyla ilgili son karar transfer döneminde verilecek. Fatih Terim'le yapılacak istişareler sonrası karar verilecek.