Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek isteyen Fenerbahçe taraftarı binlerce paylaşım yaptı

Fenerbahçe'de hoca belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan birçok teknik direktör farklı takımlarla anlaşırken taraftar bu duruma sosyal medyada isyan etti. Son çare olarak Kanarya'nın eski hocası Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeliler, yaptıkları paylaşımlarla Alman hocanın adını sosyal medyada çok konuşulanlar arasına soktu.