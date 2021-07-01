Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek isteyen Fenerbahçe taraftarı binlerce paylaşım yaptı
Fenerbahçe'de hoca belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan birçok teknik direktör farklı takımlarla anlaşırken taraftar bu duruma sosyal medyada isyan etti. Son çare olarak Kanarya'nın eski hocası Christoph Daum'u yeniden takımın başında görmek isteyen Fenerbahçeliler, yaptıkları paylaşımlarla Alman hocanın adını sosyal medyada çok konuşulanlar arasına soktu.
Fenerbahçe'de hoca adayları bir bir azaldı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki teknik direktörlerin büyük bir kısmı başka takımlarla anlaşırken taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi.
DAUM'U TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM
Sarı-lacivertli kulübün henüz hoca konusunda kesin karar vermemesi taraftarın sabrını taşırdı. Son çare olarak Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde şampiyonluklar yaşayan Christoph Daum'u takımda görmek isteyen taraftarlar, paylaşımlarıyla yönetime çağrıda bulundu.