Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır
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Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır

06.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:42

Ülkemizde Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetini Ruhr derbisinin çok önünde gördüğünü dile getirdi. Daum konuyla ilgili, "Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr derbisi, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Christoph Daum, Fenerbahçe-Galatasaray ile ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.

Dev derbi öncesinde Alman basınına açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Dortmund ile Schalke arasında oynanan Ruhr derbisi, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinin yanında bir çocuğun doğum günü partisi gibi kalır" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG MESUT İÇİN TEST OLACAK"

Mesut Özil ile ilgili de açıklamada bulunan Daum, "Türkiye'de onu tartışmalı bir ortam bekliyor. Bazen maç kaybettiğinizde günlerce dışarı çıkamazsınız. Süper Lig, Mesut için bir test olacak. Fiziksel olarak hiç yaşamadığı bir deneyim onu bekliyor. Sahada peşinde sürekli iki ya da üç kişi dolaşacak. Çok yoğun bir baskı onu bekliyor" dedi.

FENERBAHÇE İLE 3 KUPA KAZANDI

Tecrübeli teknik direktör, 2003-2006 ve 2009-2010 yılları olmak üzere iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

Christoph Daum: Ruhr derbisi, F.Bahçe-G.Saray maçının yanında doğum günü partisi gibi kalır
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