CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından, "Vatandaşın sesini duyurmak da hizmettir. Görmek, duymak ve bilmek istemeyenler için paylaşıyoruz." notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'nun yayınladığı videoda bir pazarcının tanzim satışlarla ilgili maduriyetini dile getirmesi ve bu durumla ilgili şikayetlerini söylemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"BUNLARLA MI KURTARACAĞIZ MEMLEKETİ"

Ekrem İmamoğlu'nu karşısında gören pazarcı tanzim satışlarıyla ilgili yapılması gerekeni anlattı. İşte pazarcının konuşmasının satır başları:

"Devlet şimdi bütün işi bıraktı esnanflarla uğraşıyor, patates soğanla uğraşıyor. Her şey bitti bunlarla mı kurtaracağız memleketi. Şu patatesi inan 3,50 liraya alıyorum, bana 3,75, 4 lira maliyeti var. Ben bunu kaç liraya satacağım. Yazık değil mi bize. Artı bizi kalkıyorsun terörist ilan ediyorsun. Biz sabah 5'te kalkıp akşama kadar mücadele veren vatandaşların. bu bayrağın altında yaşıyoruz. Bize bu muameleyi yapmayın. Kardeşim sen benden alıyorsan vergimi çatır çatır o zaman ne yapacaksın? Elinde mal da varsa bize de ki; "Kardeşim size bu patates 2 lira. Sen benim adıma 2 liraya sat. Ben satmazsam o zaman istediğin uygulamayı yap. Yani yanlışımız var mı başkanım?

"SENİ TEBRİK EDİYORUM"

Pazarcının konuşmasını "Yanlışımız var mı başkanım?" diyerek bitirmesinin ardından İmamoğlu pazarcının elini sıkarak, "Seni tebrik ediyorum" dedi. İmamoğlu daha sonra konuşmasına devam ederek, "O kadar güzel izah ettin ki ben sana sadece teşekkür ederim. Beraber düşüneceğiz, beraber çözeceğiz" dedi.