CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un, 3 yerden maaş aldığını ve derneklerden, vakıflardan kazandıklarıyla birlikte toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti.

Twitter hesabından Türk Telekom yönetiminde yer alan AK Partililerin gelir dökümünü paylaşan ve ortalama 33 bin 849 lira maaş aldıklarını öne süren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un aldığı maaşlarıyla ilgili de önemli iddialarda bulundu.

"YİĞİT BULUT'UN MAAŞI 200 BİN LİRAYI BULUYOR"

Halk TV'de Savaş Kerimoğlu'nun sunduğu Günaydın Türkiye programına bağlanan Yavuzyılmaz, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilene göre Yiğit Bulut'un 3 kurumdan maaş aldığını, bunun dışında dernek ve vakıflardan da gelirinin olduğunu ve toplamda aylık maaşının 200 bin lirayı bulduğunu iddia etti.

Yavuzyılmaz, Bulut hakkında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu Üyesi ve yine Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi dolayısıyla onun da üç maaş aldığını net bir şekilde görüyoruz. Bunların dışında derneklerden, vakıflardan aldıkları maaşlar var bu maaşların toplamda 200 bini bulduğunu söyleyebiliriz."