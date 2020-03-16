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CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:40
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi

Türkiye'de de 18 kişide görülen koronavirüs salgınının önlenmesi için CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'de 18 kişide görülen koronavirüsten korunmada en basit ve etkili yöntem kişisel temizliğe dikkat edilmesi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLSÜN TEKLİFİ

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif, KDV oranının, temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlar için yüzde 1, vergiye tabi diğer her bir işlem için yüzde 10 olarak uygulanmasını öngörüyor.

"HİJYENİN İLGİ ALANI SAĞLIĞIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİDİR"

Teklifin gerekçesinde, temizliğin, hem dünyada hem de Türkiye'de koronavirüs tehlikesinden sonra giderek önem kazandığı, bu nedenle de herkesin temizliğine dikkat etmesi gerektiği belirtildi.

Sağlığa zarar verecek her ortamdan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak hijyenik önlemlerin tümünün "temizlik" olarak tanımlanabileceğine işaret edilen gerekçede, "Hijyenin temel ilgi alanı, sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Bir başka şekilde tanımlayacak olursak hijyen, kişinin kendi sağlığını koruması için devam ettirmesi gereken öz bakım uygulamalarının tamamıdır." denildi.

"BU ÜRÜNLERE VATANDAŞLARIMIZ UYGUN FİYATLA ULAŞABİLMELİ"

Kişisel temizlikte en çok kullanılan malzemelerin su ve sabun olduğuna dikkati çekilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:"Gün içinde ellerimiz birçok yere temas etmektedir ve tüm bakterileri barındırmaktadır. Bundan kaçınmanın yolu ellerin olabildiğince bol sabun ve su ile yıkanmasıdır. Eller vücutta en çok kirlenen ve mikroorganizmalarla en çok temas eden organlardır. Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yolu ile bulaşmaktadır. Bu nedenle ellerin temizliğine çok fazla özen gösterilmeli ve eller mümkün olduğunca çok yıkanmalıdır. Ölümcül olabilen koronavirüs tehlikesinin bütün dünyayı etkisi altına aldığı bu son günlerde temizlik, temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlar daha da önem kazanmıştır. Bu ürünlere bütün vatandaşlarımızın uygun fiyatla kolayca ulaşabilmesi gerekmektedir. Başta sabun olmak üzere çoğu temizlik malzemelerinde KDV oranının yüzde 18 olarak uygulandığını görmekteyiz. Koronavirüs tehlikesinden sonra ülkemizde birçok tedbirin alındığı bir dönemde, temizlik ve hijyen ürünlerindeki KDV oranlarının düşürülmesi, vatandaşların bu ürünlere uygun fiyattan daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle de temizlik ve hijyen ürünleri ile dezenfektanlardaki KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması, devletimize koronavirüsle mücadelesinde destek sağlayacak bir unsur olacaktır."

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Kaynak: AA

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