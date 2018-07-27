CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Abd Başkanı Trump ve Ekibinin Ülkemize Yönelik Tehdit İçeren...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Başkanı Trump ve ekibinin ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez."