CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Abd Başkanı Trump ve Ekibinin Ülkemize Yönelik Tehdit İçeren...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Abd Başkanı Trump ve Ekibinin Ülkemize Yönelik Tehdit İçeren...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Başkanı Trump ve ekibinin ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "ABD Başkanı Trump ve ekibinin ülkemize yönelik tehdit içeren sosyal medya mesajları, müttefiklik hukukuna aykırıdır. Milli Kurtuluş Savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşları için bu mesajlar asla kabul edilemez."

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