Chicago Bulls'un efsanesi Kukoc, Rodman ile geçirdiği çılgın geceyi anlattı: İyileşmem 10 gün sürdü

Chicago Bulls'un efsane basketbolcusu Toni Kukoc, takım arkadaşı Dennis Rodman ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Rodman ile sadece bir gece eğlenmeye çıktıklarını belirten Kukoc, "Onun hızına yetişemedim. O geceden sonra iyileşmem 7-10 günümü aldı" dedi.

NBA takımlarından Chicago Bulls'un efsaneleri arasında gösterilen Hırvat eski basketbolcu Toni Kukoc, takım arkadaşı Dennis Rodman ile bir gece gittiği gece kulübünde yaşadıklarını anlattı.

Kukoc verdiği röportajda, "Ben onun hızına ayak uyduramadım. Onunla sadece bir kez çıktım, sonra iyileşmem 7-10 günümü aldı" dedi.

Efsane basketbolcu o geceyi ise, "Yanında dört kişiydik. İlk istediği şey 40 kadeh içki ile 10 şişe içki içmekti. Ona daha fazla insanın gelip gelmeyeceğini sordum ve hayır dedi. Barın açık tutulması önemliydi. O akşam bardaki herkesin masrafı kendisine ait olmak üzere bedava yiyecek ve içecek vardı" sözleriyle özetledi.

3 SEZONDA 3 ŞAMPİYONLUK

Chicago Bulls'ta 1993-2000 yılları arasında forma giyen Toni Kukoc, 3 NBA şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kukoc ile Dennis Rodman, 1995-98 yılları arasında şampiyon oldukları 3 sezon Bulls'ta birlikte forma giymişlerdi.