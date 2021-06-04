Chelsea, Tuchel'in sözleşmesini uzattı
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Chelsea, Tuchel'in sözleşmesini uzattı

Chelsea, Tuchel'in sözleşmesini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i yenerek kupaya uzanan Chelsea'de Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i yenerek kupaya uzanan Chelsea'de Teknik Direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, Teknik Direktör Tuchel'in mukavelesini uzattı. İngiliz ekibinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Şampiyonlar Ligi zaferimizin ardından teknik direktörümüz Thomas Tuchel'ın sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını mutlulukla duyuruyoruz."

Alman teknik adam, Ocak ayında Frank Lampard'ın yerine göreve gelmiş ve takımı Avrupa şampiyonluğuna taşımıştı. Tuchel, Chelsea'den önce Mainz, Dortmund ve PSG'yi çalıştırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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