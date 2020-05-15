Chelsea Southampton'ı Yenerek Şampiyonluğa Bir Adım Daha Yaklaşıyor Nisan 2017'de oynanan Premier Lig maçında Maviler, Eden Hazard, Gary Cahill ve Diego Costa'nın (iki) attığı gollerle Southampton'ı 4-2 mağlup ederek 2017 sezonu Premier Lig şampiyonluğuna doğru ilerliyorlar.

Nisan 2017'de oynanan Premier Lig maçında Maviler, Eden Hazard, Gary Cahill ve Diego Costa'nın (iki) attığı gollerle Southampton'ı 4-2 mağlup ederek 2017 sezonu Premier Lig şampiyonluğuna doğru ilerliyorlar. Kaynak: Dugout