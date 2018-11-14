Chelsea'nin Yıldızı N'Golo Kante, Vergi Kaçırmayı Reddetti

Dünya futbolunda büyük yankı uyandıran Football Leaks belgeleri, her geçen gün akıl almaz iddiaları gündeme getiriyor. Belgeleri analiz eden Mediapart adlı internet sitesi, bugün de Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir haber yayımladı.

TÜM ISRARLARA RAĞMEN KABUL ETMEDİ

Haberde Chelsea'nin 2016 yazında Leicester City'den transfer ettiği futbolcusunun maaşını o dönemde Jersey'deki kendisine ait bir offshore hesabına yatırmayı teklif ettiği ancak Kante'nin kulübün tüm ısrarlarına rağmen bu öneriyi geri çevirdiği ifade edildi.

FİKİR CHELSEA KULÜBÜNDEN Mİ ÇIKTI?

Jersey'deki offshore şirketin açılması fikrinin Chelsea'dan mi yoksa Kante'den mi çıktığı bilinmezken yıldız ismin teklifi reddetme nedeninin ise hakkında açılacak olası bir soruşturmadan çekinmesi ve risk almak istememesi olduğu kaydedildi.

(Fanatik)