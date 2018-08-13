Chelsea Menajeri Sarri, Sigara İçemeyince Çözümü Tütün Çiğnemekte Buldu

Saha kenarında sigara içmesiyle bilinen Chelsea'nin yeni menajeri Maurizio Sarri, Huddersfield ile deplasmanda oynadıkları maç sırasında saha kenarında tütün çiğnedi.

İngiltere'deki tütün karşıtı yasalar nedeniyle stadyumlarda ve genel olarak toplu yaşam alanlarında sigara ve elektronik sigara içmek yasaklandı. Bu kurala uyan Maurizio Sarri, sigara içmek yerine saha kenarında tütün çiğnedi. Ardından, sigaranın filtresini ağzında tutmaya devam etti.

İşte daha önceden saha kenarında sık sık sigara içerken görüntülenen Sarri...