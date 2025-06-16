Chelsea Los Angeles FC tek maç mı? Chelsea Los Angeles FC maçı nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanıyor?

Chelsea Los Angeles FC tek maç mı? Chelsea Los Angeles FC maçı nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanıyor?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya gelecek. Son Konferans Ligi Şampiyonu olarak turnuvaya katılan İngiliz ekibi, Amerika temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Chelsea Los Angeles FC tek maç mı? Chelsea Los Angeles FC maçı nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanıyor?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda Chelsea ile Los Angeles FC karşı karşıya geliyor. Peki, Chelsea Los Angeles FC tek maç mı? Chelsea Los Angeles FC maçı nerede, hangi statta, hangi ülkede oynanıyor?

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI HANGİ KANALDA

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı maç izlenebilecek.

Chelsea-Los Angeles FC Maçı, 16 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Chelsea-Los Angeles FC Maçı, saat 22:00 başlayacak.

CHELSEA LOS ANGELES FC TEK MAÇ MI?

Chelsea ile Los Angeles FC arasındaki FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı tek maç üzerinden oynanacak.

CHELSEA LOS ANGELES FC MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA, HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR?

Chelsea ve Los Angeles FC, karşı karşıya geleceği FiFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, ABD'de Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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