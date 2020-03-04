Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

04.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:08

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Liverpool'u 2-0 yenen Chelsea, çeyrek finale çıktı.

Chelsea ile Liverpool, 5. tur mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley'nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu arada Watford'a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea'ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Kaynak: AA