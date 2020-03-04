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Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Liverpool'u 2-0 yenen Chelsea, çeyrek finale çıktı.

04.03.2020 01:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:08
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde

Federasyon Kupası 5. turunda 'u 2-0 yenen , çeyrek finale çıktı.

Chelsea ile Liverpool, 5. tur mücadelesinde Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi ekip Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley'nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu arada Watford'a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea'ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Kaynak: AA

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