Chelsea, deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı
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Chelsea, deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı

20.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:32
Chelsea, deplasmanda Southampton'la 1-1 berabere kaldı

Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi 6 maçtır Premier Lig'de puan dahi alamayan Southampton karşısında son buldu. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de Southampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadyumu'ndan oynanan mücadele berabere bitti.

Southampton'ın 33. dakikadaki golünü Liverpool'dan kiralanan Takumi Minamino kaydetti. Chelsea'nin golü 54. dakikada Mason Mount'un penaltı vuruşunda geldi. Mason Mount, Chelsea'nin Premier Lig tarihinde penaltıdan gol atan 25. futbolcu oldu.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybeden Chelsea, 43 puana ulaştı. Premier Lig'de 6 hafta kaybeden Southampton, Chelsea'den 1 puan alarak 30 puana ulaştı.

CHELSEA'YE ZORLU RAKİP

İngiltere Premier Lig'de hafta için Southampton, Leeds United'a konuk olacak. Chelsea hafta sonu Manchester United'ı ağırlayacak.

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