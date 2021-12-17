Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı - Haberler Spor
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Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı

Chelsea'de Romelu Lukaku, Kovid-19'a yakalandı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Kovid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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