Chelsea, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı
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Chelsea, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

Chelsea, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 36 yaşındaki Thiago Silva'nın bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

Thiago Silva, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere 34 maçta Chelsea forması giydi ve 2 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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Chelsea, Brezilyalı futbolcu Thiago Silva'nın sözleşmesini bir yıl uzattı - Haberler Spor
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