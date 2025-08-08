Chelsea Bayer Leverkusen CANLI hangi kanalda? Chelsea Bayer Leverkusen maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Chelsea Bayer Leverkusen CANLI hangi kanalda? Chelsea Bayer Leverkusen maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Chelsea Bayer Leverkusen hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Chelsea Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Chelsea Bayer Leverkusen maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Bayer Leverkusen maçı yayın bilgisi!

Chelsea Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Chelsea Bayer Leverkusen hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Chelsea Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Chelsea Bayer Leverkusen maçını hangi kanal veriyor? İşte Chelsea Bayer Leverkusen maçı yayın bilgisi haberimizde...

CHELSEA BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç, Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

Chelsea Bayer Leverkusen maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır.

