Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Lazio'yu 4-1, Chelsea de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Gecenin maçında Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya temsilcisi Lazio'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile öne geçti. Lazio karşısında etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 24. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Lazio'da 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı gol, Bayern Münih adına farkı 4'e çıkardı. İtalyan ekibi, 49. dakikada Joaquín Correa ile skoru 4-1'e getirse de Devler Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.

LEWANDOWSKİ VE MUSİALA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek eski İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.

Alman ekibinin 17 yaşındaki orta sahası Musiala ise Devler Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan Musiala, Bayern Münih'in de turnuvadaki en genç golcüsü oldu.

CHELSEA, GİROUD İLE KAZANDI

Gecenin diğer maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiliz ekibine galibiyeti, 68. dakikada Olivier Giroud'nun röveşata golü getirdi.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya