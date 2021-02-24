Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

24.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 01:20

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Bayern Münih, Lazio'yu 4-1, Chelsea de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Gecenin maçında Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki karşılaşmayla devam etti.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya temsilcisi Lazio'ya konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Bavyera ekibi, 9. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile öne geçti. Lazio karşısında etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 24. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Lazio'da 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı gol, Bayern Münih adına farkı 4'e çıkardı. İtalyan ekibi, 49. dakikada Joaquín Correa ile skoru 4-1'e getirse de Devler Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.

LEWANDOWSKİ VE MUSİALA TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'in 32 yaşındaki forveti Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 72'ye yükselterek eski İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i geride bıraktı ve turnuva tarihinin en golcü üçüncü ismi oldu.

Alman ekibinin 17 yaşındaki orta sahası Musiala ise Devler Ligi'nde gol atan en genç (17 yıl, 363 gün) İngiliz oyuncu unvanını aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında ilk kez ağları sarsan Musiala, Bayern Münih'in de turnuvadaki en genç golcüsü oldu.

CHELSEA, GİROUD İLE KAZANDI

Gecenin diğer maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadele Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiliz ekibine galibiyeti, 68. dakikada Olivier Giroud'nun röveşata golü getirdi.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 17 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Özlem Zengin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Aykut Kocaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deplasman takımlarının kazandıkları gecede Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 01:20:36. #1.14#
title