Charlie Adam'ın Southampton'a Attığı Gol
2015 sezonunda 4 maçlık mağlubiyet serisinden sonra Southampton'la karşılaşan Stoke City'de Charlie Adam attığı golle Stoke City'e 2-1'lik galibiyeti getiriyor ve mağlubiyet serisini sonlandırıyor.
15.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:10
2015 sezonunda 4 maçlık mağlubiyet serisinden sonra Southampton'la karşılaşan Stoke City'de Charlie Adam attığı golle Stoke City'e 2-1'lik galibiyeti getiriyor ve mağlubiyet serisini sonlandırıyor.
Kaynak: Dugout