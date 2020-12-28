Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti

Tekerlekli Sandalye Tenis Sporcusu Dylan Alcott'un cinsel ilişki terapisti olan kız arkadaşı Chantelle Otten, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Instagram hesabından canlı yayın yapan Otten, iki yıldır birlikte olduğu Dylan Alcott ile ilk cinsel ilişkilerini yaşadıkları esnada başarılı tenisçinin yüzüne oturarak gaz çıkardığını söyledi.

İNSANLARI CESARETLENDİRMEK İSTİYORLAR

Ünlü çift, insanları cesaretlendirmek için engelli bireylerin cinsel hayatlarıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıp sohbetler ederken, geçtiğimiz aylarda bir dergiye yaptıkları açıklamada engelle bireylerin diğer insanlar gibi renkli bir cinsel hayatı olduğunu göstermek için medyaya açıklamalar yaptıklarını ifade ettiler.

"Bir çok insan engelli bireylerin cinsel ilişkiye girmediklerini düşünüyor" diyen Chantelle Otten, "Ancak ben hayatımın en iyi cinsel ilişki deneyimini yaşıyorum ve bunu anlatmak benim için çok önemli. Engelli birine aşık olup bu konuda sorular sormaya çekinen insanlar var. Biz Dylan ile öyle değiliz. Özelimiz çok fazla ancak bunu anlatmak da bizim için bir o kadar önemli" ifadelerini kullandı.