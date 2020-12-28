Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti
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Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti

28.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:03
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti

Cinsel ilişki terapisti Chantelle Otten, tekerlekli sandalye tenisi sporcusu olan erkek arkadaşı Dylan Alcott'la ilgili sosyal medyadaki canlı yayınında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Otten, ilk cinsel ilişki deneyimlerinde Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Sporcusu Dylan Alcott'un cinsel ilişki terapisti olan kız arkadaşı Chantelle Otten, sosyal medya hesabından yaptığı itirafla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Instagram hesabından canlı yayın yapan Otten, iki yıldır birlikte olduğu Dylan Alcott ile ilk cinsel ilişkilerini yaşadıkları esnada başarılı tenisçinin yüzüne oturarak gaz çıkardığını söyledi.

Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti

İNSANLARI CESARETLENDİRMEK İSTİYORLAR

Ünlü çift, insanları cesaretlendirmek için engelli bireylerin cinsel hayatlarıyla ilgili sık sık paylaşımlar yapıp sohbetler ederken, geçtiğimiz aylarda bir dergiye yaptıkları açıklamada engelle bireylerin diğer insanlar gibi renkli bir cinsel hayatı olduğunu göstermek için medyaya açıklamalar yaptıklarını ifade ettiler.

"Bir çok insan engelli bireylerin cinsel ilişkiye girmediklerini düşünüyor" diyen Chantelle Otten, "Ancak ben hayatımın en iyi cinsel ilişki deneyimini yaşıyorum ve bunu anlatmak benim için çok önemli. Engelli birine aşık olup bu konuda sorular sormaya çekinen insanlar var. Biz Dylan ile öyle değiliz. Özelimiz çok fazla ancak bunu anlatmak da bizim için bir o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (2)
HALK: Tutamadın mı içinde yazıklar olsun adam çaresiz kaldı :)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
?: GEREK VARMIYDI BUNU BİZİMLE PAYLAŞMANA?
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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