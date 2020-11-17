Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu
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Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu

17.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:09

Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin formasını giydiği Cezayir Milli Takımı, dünyada aktif olarak yenilmezlik serisi devam eden tek takım konumunda. Afrika ülkesi, 22 maçtır kaybetmeyerek Brezilya, Fransa, Almanya gibi üst düzey ülke takımlarını geride bıraktı.

Dünyada aktif olarak yenilmezlik serisi devam eden tek Milli Takım Cezayir oldu. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, en son 2018'de kaybettikleri Benin maçının ardından çıktıkları 22 maçta da yenilmeyerek dünyanın en uzun süreli yenilmezlik serisi sıralamasında iddialı konuma geldi.

Son olarak çıktıkları Zimbabwe maçında aldıkları 2-2'lik beraberlikle serisini sürdüren Cezayir, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Dünyada en uzun süreli yenilmezlik serisi çıkarak Milli Takımlar sıralaması:

Brezilya (1993 - 1996) - 35 maç

İspanya (2007 - 2009) - 35 maç

Arjantin (1991 - 1993) - 31 maç

İtalya (1935 - 1939) - 30 maç

Fransa (1994 - 1996) - 30 maç

Batı Almanya (1978 - 1981) - 23 maç

Fransa (2010 - 2012) - 23 maç

Cezayir (2018'den günümüze) - 22 maç

*Cezayir Mart ayında Zambiya ve Botsvana'yı yenerse serisi 24 maça çıkacak ve Fransa ve Barı Almanya'yı gerisinde bırakarak 6. sıraya yükselecek.

(Sporx)

Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu
Haber Yorumları (1)
ERMAN: Birdaki mac kesin yenilirler...
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