Cezalı duruma düşen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, derbide forma giyemeyecek
21.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:13
Beşiktaş'ın orta daha oyuncusu Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Medipol Başakşehir'i evinde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılarda orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, 67. dakikasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.