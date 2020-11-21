Cezalı duruma düşen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, derbide forma giyemeyecek
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Cezalı duruma düşen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, derbide forma giyemeyecek

21.11.2020 21:06 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:13
Cezalı duruma düşen Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, derbide forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın orta daha oyuncusu Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesinde yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Medipol Başakşehir'i evinde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılarda orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, 67. dakikasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.

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