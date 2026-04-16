Yüksekova'da küçükbaş hayvanlar meraya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte 6 aydır kapalı alanlarda besledikleri küçükbaş hayvanları meralara salmaya başladı. İlkbaharın gelişiyle birlikte hayvanlar, taze otla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış boyunca ağıllarda beslenen küçükbaş hayvanlar, havaların ısınması ve karların erimesiyle birlikte meralara salınmaya başlandı.

İran sınırındaki Esendere beldesinde, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 6 aydır hayvanlarını kapalı alanlarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, baharın gelmesiyle büyük mutluluk yaşıyor. Dağ eteklerindeki karların çekilmesi ve meraların yeşile bürünmesiyle birlikte hayvanlar, taze otla buluştu. Hayvanlarını meralara çıkaran yetiştiriciler, dışarıda otlatma döneminin başlamasıyla birlikte artan yem maliyetlerinden de kurtulduklarını ifade etti.

İlkbaharın gelişini sevinçle karşılayan bölge sakinlerinden Hamdi Han, kışın çok zorlu geçtiğini belirterek, "Malum karlar yeni yeni eriyor ve yeşillik çıktı. Biz de artık hayvanlarımızı meraya, dağlara çıkartıyoruz. Biliyorsunuz 6 aydan fazla süredir hayvanlarımızı içeride besliyorduk. Şükür bahar geldi ve hayvanlarımızı dışarıya çıkartıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. İnşallah bu sene kuraklık da yaşanmaz ve bereketli bir yıl olur" dedi.

Bölgedeki besiciler, önümüzdeki günlerde havaların daha da ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalara çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. - HAKKARİ

