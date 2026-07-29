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Vali Aydoğdu, Ordu ve Halitpaşa Caddesi’nde esnafla buluştu

Vali Aydoğdu, Ordu ve Halitpaşa Caddesi’nde esnafla buluştu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki Ordu Caddesi ile Halitpaşa Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki Ordu Caddesi ile Halitpaşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Cadde boyunca iş yerlerini ziyaret eden Vali Aydoğdu, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Aydoğdu, ile ilgili görüş ve talepleri dinleyerek hasbihal etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde Vali Aydoğdu, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına vatandaşların görüş ve önerilerine önem verdiklerini ifade etti.

Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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