Haberler

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle köy buluşmalarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle köy buluşmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, her hafta farklı köylerde üreticilerle buluşarak sorun ve talepleri yerinde değerlendiriyor. Ziyaretlerde hayvan sağlığı, besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik ve tarımsal destekler hakkında bilgi veriliyor; buluşmalar sürecek.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her hafta farklı köylerde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin sorun, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilerle doğrudan iletişim kurulması amacıyla düzenlenen köy buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personeller üreticileri ziyaret ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde tarımsal ve hayvansal üretime ilişkin konular yerinde değerlendirilirken, hayvan sağlığı ve besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik, üretim süreçleri ve tarımsal destekler hakkında üreticilere bilgi veriliyor.

Saha ziyaretlerinde üreticilerin karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve talepler de doğrudan dinlenerek çözüm önerileri değerlendiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması amacıyla üreticilerle saha buluşmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü

32 kişiyi taşıyan askeri helikopter düştü: Enkazın yeri tespit edildi
Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi

Tanıyabildiniz mi? Bir dönem Türkiye'de çoğu kişi ona özeniyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı

41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Datcu, hayata gözlerini yumdu

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi hayatını kaybetti
Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber

Trabzonspor'da beklenmeyen sakatlık
Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi

Yasin Kol'a Gündoğdu ile yazışmaları soruldu! Bakın ne cevap verdi