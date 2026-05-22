Taşkın uyarısı verilen Turhal'da hayat normale döndü

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı alınan tedbirler sonrası esnaf yeniden iş yerlerini açmaya başladı. Tahliye edilen bölgelerde hayat normale dönerken, temizlik ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı günlerdir süren tedbirlerin ardından esnaf yeniden kepenk açmaya başladı. İlçede hayatın normale dönmeye başladığı görülürken, bazı işletmelerde ürün yerleştirme çalışmaları sürdü.

Tokat'ta 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren valilik tarafından yapılan taşkın uyarılarının ardından ilçede geniş çaplı önlemler alınmıştı. Riskli bölgelerdeki 15 mahalle ile 7 köy tahliye edilirken, yaklaşık 4 bin hanede 15 bin vatandaş güvenli alanlara sevk edilmişti. Muhtemel taşkın riskine karşı özellikle Turhal ilçesindeki Yeşilırmak kenarındaki iş yerleri 20 Mayıs'ta kepenk kapatarak faaliyetlerine ara vermişti. İlçede alınan tedbirlerin ardından esnaf odalarının yaptığı bilgilendirme sonrası birçok işletme yeniden açılmaya başladı. Bazı esnafların dükkanlarında temizlik yaptığı, bazı işletmelerde ise rafların yeniden düzenlendiği görüldü. Giyim mağazalarında ürünlerin tekrar vitrinlere yerleştirildiği, yiyecek işletmelerinde hazırlıkların sürdüğü gözlendi. Öte yandan ilçe genelinde ekiplerin taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Vatandaşlar ise yaşanan sürecin ardından kontrollü şekilde günlük yaşama dönmeye başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
