Turhal'da hayvan pazarı sular altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak'ın yükselmesiyle oluşan taşkın, Çevlikler Mahallesi'ndeki hayvan pazarının su altında kalmasına neden oldu. Pazar bugün kurulamazken, besiciler mağdur oldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezi Çevlikler Mahallesi'nde her çarşamba günü kurulan hayvan pazarı, su baskını nedeniyle bugün kurulamadı.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından yükselen Yeşilırmak su seviyesi nedeniyle hayvan pazarı sular altında kaldı. Pazardaki padok alanları ve yürüyüş yollarının suyla kaplandığı görüldü. Bölgedeki su birikintileri nedeniyle pazar alanında faaliyet gerçekleştirilemezken, vatandaşlar ve besiciler de mağduriyet yaşadı. Öte yandan taşkından etkilenen hayvan pazarı bölgesi dron ile görüntülendi. - TOKAT

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

