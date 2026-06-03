Hasan Altun: 'Belirlenen fiyatlar beklentileri karşılamadı'

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticilerin emeğini ve beklentileri karşılamadığını söyledi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Belirlenen fiyatların beklentileri karşılamadığını söyleyen Altun, "TMO tarafından açıklanan buğday ve arpa fiyatları, toprağa alın terini döken üreticimizin emeğini karşılamaktan uzaktır. Artan mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri karşısında çiftçiyi yok sayan bu anlayışa sessiz kalmayacağız. Emeğimizin, alın terimizin ve üretimimizin değerini savunmak için tüm üreticilerimizi bir araya gelmeye davet ediyoruz. Haklı taleplerimizi güçlü bir şekilde haykırmak ve tepkimizi hep birlikte göstermek için tüm çiftçilerimizi dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı